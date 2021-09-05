Недавнее повреждение газопровода в Крыму было признано диверсией.
«Он (Джелялов) подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и ч.5 ст. 33 УК РФ (пособничество)», — рассказала Авамилева.
Она уточнила, что Джелялов находится в статусе подозреваемого, отказывается от дачи показаний и не признает свою вину.
4 сентября в Крыму помимо Джелялова после обысков были задержаны Асан и Азиз Ахтемовы, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов.
Аналогичные обвинения пока выдвинуты только Ахтемовым, Одаманов задержан за неповиновение полицейским, с Усейновым адвокаты пока не общались.
Официальных комментариев правоохранительных структур на этот счет пока нет.