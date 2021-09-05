Житель Крыма Нариман Джелялов, первый заместитель главы запрещенной в РФ экстремистской организации «меджлис крымских татар», подозревается подозревается в организации диверсии по делу о повреждении газопровода, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заявление адвоката задержанного Эмине Авамилевой

Недавнее повреждение газопровода в Крыму было признано диверсией.

«Он (Джелялов) подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и ч.5 ст. 33 УК РФ (пособничество)», — рассказала Авамилева.

Константин Затулин: Украина не сможет устраивать провокации против Крыма, если Украин будет много © РИА Новости, Нина Зотина

4 сентября в Крыму помимо Джелялова после обысков были задержаны Асан и Азиз Ахтемовы, Шевкет Усеинов и Эльдар Одаманов.

Аналогичные обвинения пока выдвинуты только Ахтемовым, Одаманов задержан за неповиновение полицейским, с Усейновым адвокаты пока не общались.

Официальных комментариев правоохранительных структур на этот счет пока нет.