«Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — Офис президента Украины и Администрация президента России, — пока [стороны] далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — сказал Песков.
Он также выразил сомнения, что такая встреча возможна в текущем году.
Накануне в Вашингтоне прошла встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Переговоры в Белом доме продлились около 2 часов.