Встреча президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского вряд ли возможна в этом году – стороны далеки от согласования повестки переговоров. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Известиям» в четверг, 2 сентября

«Можно сказать, что ни одна из сторон не отвергает возможности такого общения, но при этом по линии администраций президента — Офис президента Украины и Администрация президента России, — пока [стороны] далеки от того, чтобы согласовать какую-то конкретную повестку дня такой возможной встречи», — сказал Песков.

Фарш обратно не провернешь. Зачем в Киеве намекают на встречу Зеленского с Путиным? © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины

Накануне в Вашингтоне прошла встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Переговоры в Белом доме продлились около 2 часов.