По словам украинского президента, Владимир Путин «слишком эмоциональный».
«Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность… как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он (Путин. — Ред.) слишком эмоционален по отношению к Украине», — заявил Зеленский.
Он добавил, что «иногда эмоции приводят к необратимым результатам».
В июле президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней представлен анализ истории двух народов и разбор положения дел сейчас. Путин заверил, что «Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной"».