Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ 19 августа оценил отношение президента России Владимира Путина к Украине, его цитирует издание nv.ua

Зеленский заявил о необходимости прямых переговоров с Путиным © пресс-служба президента Украины Владимир Путин «слишком эмоциональный».

«Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность… как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он (Путин. — Ред.) слишком эмоционален по отношению к Украине», — заявил Зеленский.

Он добавил, что «иногда эмоции приводят к необратимым результатам».

В июле президент России Владимир Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». В ней представлен анализ истории двух народов и разбор положения дел сейчас. Путин заверил, что «Россия никогда не была и не будет "анти-Украиной"».