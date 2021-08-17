Законопроект передан для ознакомления в Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий.
Согласно тексту законопроекта под названием «Об основах государственной политики переходного периода», не допускается установление связей и взаимодействие депутатов, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с должностными лицами Российской Федерации.
В частности, депутатам запрещается обсуждение вопросов, связанных с преодолением «последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины без разрешения на это от президента Украины».