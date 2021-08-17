Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль внес на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагает запретить депутатам Рады обсуждать с представителями Российской Федерации ситуацию в Донбассе и Крыму. Документ обнародован 17 августа на сайте Рады

Украина готовит закон, который поставит крест на мирном урегулировании в Донбассе - Мирошник © РИА Новости, Нина Зотина

Согласно тексту законопроекта под названием «Об основах государственной политики переходного периода», не допускается установление связей и взаимодействие депутатов, депутатов местных советов, органов местного самоуправления с должностными лицами Российской Федерации.

В частности, депутатам запрещается обсуждение вопросов, связанных с преодолением «последствий вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины без разрешения на это от президента Украины».