ПВО ночью сбила больше 260 украинских дронов над Россией - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/pvo-nochyu-sbila-bolshe-260-ukrainskikh-dronov-nad-rossiey--1078726047.html
ПВО ночью сбила больше 260 украинских дронов над Россией
ПВО ночью сбила больше 260 украинских дронов над Россией - 08.05.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила больше 260 украинских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 264 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 8 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-08T07:29
2026-05-08T08:03
сво
спецоперация
москва
минобороны
сергей собянин
россия
севастополь
таганрог
михаил развожаев
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_137775ae854f834dfbc7c54957377ef0.jpg
Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над Азовским и Черным морями.С полуночи четверга силы ПВО сбили 86 БПЛА на подлете к Москве, сообщил в своем канале в мессенджере "Макс" мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Атака украинских БПЛА отражена ночью на подлете к Ярославлю, пострадавших нет, указал губернатор Михаил Евраев.В небе над Тульской областью с 00:00 до 06:00 уничтожено 11 украинских БПЛА, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.Беспилотник сбит на подлете к Перми. Силами ПВО ведется работа по отражению атак БПЛА, сообщил губернатор Махонин. В Пермском крае совершен налет беспилотников на промышленные площадки, проведена эвакуация сотрудников, добавил он.Семь БПЛА было уничтожено ночью над территориями Боровского муниципального округа и окраинах Калуги и Обнинска, пострадавших нет, написал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Гражданские объекты в городе не повреждены.В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет. Но к сожалению, не обошлось без последствий на земле, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.Так, в Таганроге в результате падения горящих фрагментов БПЛА поврежден гараж в частном домовладении. В селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, повреждено остекление, произошло возгорание дерева. Также в Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада. В Ростове обломками БПЛА повреждено: остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, загорелось дерево. Также в Первомайском районе Ростова произошло возгорания административного четырехэтажного здания. В Батайске повреждены кровли и окна хозяйственной постройки.Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь на сайте Украина.ру.
москва
россия
севастополь
таганрог
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/19/1065945047_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_0fb868b376165760bcc2f17ddeedd98f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, москва, минобороны, сергей собянин, россия, севастополь, таганрог, михаил развожаев, вооруженные силы украины, украина.ру
СВО, Спецоперация, Москва, Минобороны, Сергей Собянин, Россия, Севастополь, Таганрог, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

ПВО ночью сбила больше 260 украинских дронов над Россией

07:29 08.05.2026 (обновлено: 08:03 08.05.2026)
 
© Украина.руУдары ВСУ по российской территории
Удары ВСУ по российской территории - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 264 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 8 мая телеграм-канал Украина.ру
Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над Азовским и Черным морями.
С полуночи четверга силы ПВО сбили 86 БПЛА на подлете к Москве, сообщил в своем канале в мессенджере "Макс" мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака украинских БПЛА отражена ночью на подлете к Ярославлю, пострадавших нет, указал губернатор Михаил Евраев.
В небе над Тульской областью с 00:00 до 06:00 уничтожено 11 украинских БПЛА, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Беспилотник сбит на подлете к Перми. Силами ПВО ведется работа по отражению атак БПЛА, сообщил губернатор Махонин. В Пермском крае совершен налет беспилотников на промышленные площадки, проведена эвакуация сотрудников, добавил он.
Семь БПЛА было уничтожено ночью над территориями Боровского муниципального округа и окраинах Калуги и Обнинска, пострадавших нет, написал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"После падения БПЛА на окраине Калуги произошло возгорание дачного дома. Экстренные службы оперативно прибыли на место. Возгорание ликвидировано", - уточнил он.
ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Гражданские объекты в городе не повреждены.
В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет. Но к сожалению, не обошлось без последствий на земле, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.

Так, в Таганроге в результате падения горящих фрагментов БПЛА поврежден гараж в частном домовладении. В селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, повреждено остекление, произошло возгорание дерева. Также в Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада. В Ростове обломками БПЛА повреждено: остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, загорелось дерево. Также в Первомайском районе Ростова произошло возгорания административного четырехэтажного здания. В Батайске повреждены кровли и окна хозяйственной постройки.
Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияМоскваМинобороныСергей СобянинРоссияСевастопольТаганрогМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:29Сердючка берет по 50 тысяч долларов за тайные выступления у россиян. Главные новости к этому часу
08:55Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия этой ночью
08:27Главное за ночь 8 мая
08:00"Не смеют крылья чёрные над Родиной летать". Воздушная битва за Москву
07:55Фицо привезет в Москву послание от Зеленского
07:40Запад готов к фашистскому реваншу: чем ответит Россия - Евстафьев о Дне Победы тогда и сейчас
07:29ПВО ночью сбила больше 260 украинских дронов над Россией
07:00Игра на низком старте: зачем Зеленскому фальшивое перемирие — анализ Краснова
06:40Уроки СВО: как сломать экономику с помощью фанеры, картона и чипа
06:30Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева — Вакаров
06:25"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:10Спецоперация на минувшей неделе. Фронт сдвигается от приграничья России, ВСУ цепляются за водоемы и леса
06:00Американская парадигма: мобилизация в США идёт полным ходом
06:00Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян
05:30Демонизировать интернет не стоит, уверен военный эксперт Михайлов
05:02Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия
05:00Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России
04:35От "плёнок Мельниченко" к "плёнкам Миндича". Как на Украине отрабатываются технологии смещения Зеленского
04:04Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь
03:45Фронтовая сводка за 7 мая от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния