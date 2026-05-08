ПВО ночью сбила больше 260 украинских дронов над Россией
07:29 08.05.2026 (обновлено: 08:03 08.05.2026)
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 264 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 8 мая телеграм-канал Украина.ру
Дроны были уничтожены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областями, Краснодарским краем, Крымом, Татарстаном, Московским регионом и над Азовским и Черным морями.
С полуночи четверга силы ПВО сбили 86 БПЛА на подлете к Москве, сообщил в своем канале в мессенджере "Макс" мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака украинских БПЛА отражена ночью на подлете к Ярославлю, пострадавших нет, указал губернатор Михаил Евраев.
В небе над Тульской областью с 00:00 до 06:00 уничтожено 11 украинских БПЛА, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших нет. По предварительной информации разрушений зданий и инфраструктуры не зафиксировано.
Беспилотник сбит на подлете к Перми. Силами ПВО ведется работа по отражению атак БПЛА, сообщил губернатор Махонин. В Пермском крае совершен налет беспилотников на промышленные площадки, проведена эвакуация сотрудников, добавил он.
Семь БПЛА было уничтожено ночью над территориями Боровского муниципального округа и окраинах Калуги и Обнинска, пострадавших нет, написал в своем телеграм-канале губернатор Калужской области Владислав Шапша.
"После падения БПЛА на окраине Калуги произошло возгорание дачного дома. Экстренные службы оперативно прибыли на место. Возгорание ликвидировано", - уточнил он.
ПВО отражает атаку ВСУ в Севастополе, предварительно, сбито четыре БПЛА в районе Северной стороны и Фиолента, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Гражданские объекты в городе не повреждены.
В Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки БПЛА и ракеты уничтожены в городе Таганрог и в Азовском районе. Жертв нет. Но к сожалению, не обошлось без последствий на земле, уточнил губернатор Юрий Слюсарь.
Так, в Таганроге в результате падения горящих фрагментов БПЛА поврежден гараж в частном домовладении. В селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, повреждено остекление, произошло возгорание дерева. Также в Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада. В Ростове обломками БПЛА повреждено: остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, загорелось дерево. Также в Первомайском районе Ростова произошло возгорания административного четырехэтажного здания. В Батайске повреждены кровли и окна хозяйственной постройки.
Так, в Таганроге в результате падения горящих фрагментов БПЛА поврежден гараж в частном домовладении. В селе Чалтырь Мясниковского района в частных домах частично разрушена кровля, повреждено остекление, произошло возгорание дерева. Также в Мясниковском районе в Юго-Восточной промзоне в результате падения ракеты произошло возгорание складских помещений, обрушение здания склада. В Ростове обломками БПЛА повреждено: остекление и газовая труба в жилых домах, грузовой автомобиль, загорелось дерево. Также в Первомайском районе Ростова произошло возгорания административного четырехэтажного здания. В Батайске повреждены кровли и окна хозяйственной постройки.
Подробнее об атаках - в материале Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь на сайте Украина.ру.
Подписывайся на