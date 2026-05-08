Фицо привезет в Москву послание от Зеленского
2026-05-08T07:55
Фицо привезет в Москву послание от Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД
"Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству", - говорится в материале издания.
По словам дипломата, словацкий премьер-министр также может получить от российского президента Владимира Путина ценную информацию о видении Россией путей урегулирования конфликта.
Фицо прилетит в Москву на празднование Дня Победы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 мая заявлял, что украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства Киева.