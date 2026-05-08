Фицо привезет в Москву послание от Зеленского - 08.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260508/fitso-privezet-v-moskvu-poslanie-ot-zelenskogo-1078726490.html
Фицо привезет в Москву послание от Зеленского
Фицо привезет в Москву послание от Зеленского - 08.05.2026 Украина.ру
Фицо привезет в Москву послание от Зеленского
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД
2026-05-08T07:55
2026-05-08T07:55
новости
москва
словакия
россия
роберт фицо
владимир путин
мид
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_0:128:2954:1790_1920x0_80_0_0_dcf35a9d66c75d29fc01279cda703bdd.jpg
"Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству", - говорится в материале издания. По словам дипломата, словацкий премьер-министр также может получить от российского президента Владимира Путина ценную информацию о видении Россией путей урегулирования конфликта.Фицо прилетит в Москву на празднование Дня Победы. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 мая заявлял, что украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства Киева.Подробнее о Фицо - в материале Фицо тайком расспрашивают о Путине: пикантная подробность на сайте Украина.ру.
москва
словакия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/17/1059866467_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_3dc0ac512ff6e294db51688ad5629877.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, москва, словакия, россия, роберт фицо, владимир путин, мид, украина.ру
Новости, Москва, Словакия, Россия, Роберт Фицо, Владимир Путин, МИД, Украина.ру

Фицо привезет в Москву послание от Зеленского

07:55 08.05.2026
 
© РИА Новости . POOL / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 08.05.2026
© РИА Новости . POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время визита в Москву может передать послание от Владимира Зеленского, пишет словацкая газета Pravda со ссылкой на заявление МИД
"Государственный секретарь МИД Словакии Растислав Хованец заявил, что премьер-министр передаст послание от президента Украины российскому руководству", - говорится в материале издания.
По словам дипломата, словацкий премьер-министр также может получить от российского президента Владимира Путина ценную информацию о видении Россией путей урегулирования конфликта.
Фицо прилетит в Москву на празднование Дня Победы.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков 7 мая заявлял, что украинские переговорщики понимают, что нужно сделать для урегулирования, но все зависит от политического руководства Киева.
Подробнее о Фицо - в материале Фицо тайком расспрашивают о Путине: пикантная подробность на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиМоскваСловакияРоссияРоберт ФицоВладимир ПутинМИДУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:29Сердючка берет по 50 тысяч долларов за тайные выступления у россиян. Главные новости к этому часу
08:55Зеленский обвинил Россию в нарушении перемирия этой ночью
08:27Главное за ночь 8 мая
08:00"Не смеют крылья чёрные над Родиной летать". Воздушная битва за Москву
07:55Фицо привезет в Москву послание от Зеленского
07:40Запад готов к фашистскому реваншу: чем ответит Россия - Евстафьев о Дне Победы тогда и сейчас
07:29ПВО ночью сбила больше 260 украинских дронов над Россией
07:00Игра на низком старте: зачем Зеленскому фальшивое перемирие — анализ Краснова
06:40Уроки СВО: как сломать экономику с помощью фанеры, картона и чипа
06:30Зеленский заинтересован в ударе России по центру Киева — Вакаров
06:25"Следующие деньги найти будет очень сложно": Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг
06:10Спецоперация на минувшей неделе. Фронт сдвигается от приграничья России, ВСУ цепляются за водоемы и леса
06:00Американская парадигма: мобилизация в США идёт полным ходом
06:00Три пользы России от Ирана назвала политолог Геворгян
05:30Демонизировать интернет не стоит, уверен военный эксперт Михайлов
05:02Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России на 5-й час перемирия
05:00Артиллерия, авиация и броня против дронов: Носков о преимуществах России
04:35От "плёнок Мельниченко" к "плёнкам Миндича". Как на Украине отрабатываются технологии смещения Зеленского
04:04Силы ПВО и мобильные огневые группы отражают атаку украинских БПЛА на Севастополь
03:45Фронтовая сводка за 7 мая от канала "Дневник Десантника"
Лента новостейМолния