Украинский артист и продюсер Андрей Данилко, известный образом проводницы Верки Сердючки 3 августа дал интервью изданию Vesti.ua, где ответил на вопрос о том, почему запел его персонаж

«Мне говорили: "Андрей, только не пой, потому что организаторы концертов говорят, что людям это не нравится". Я понимал, что люди, привыкая к чему-то одному, не хотят идти на что-то другое. Если Юра Шатунов пел "Белые розы", то он должен до гробовой доски это делать. А не споешь, капец, — это не концерт», — сказал Данилко.

Данилко рассказал, что споет на Дне независимости Украины по-русски © Андрей Данилко/Инстаграм

Долгое время, признался Данилко, он «искал» репертуар проводницы, но, когда вышла песня «Гоп-гоп!», ему стало понятно: Сердючка — это про развлечения, свадьбы и юбилеи. В итоге появился альбом «Хорошо!».

«Хотя альбомом он не являлся — просто компиляция песен, которые мы даже не собирались издавать. Мы собирались петь это лишь на концертах, но люди из маленьких городков, в основном, это была Россия, начали заказывать "Все будет хорошо!" на радио. Нам начали оттуда звонить и просить эту песню, потому что в "Стол заказов" постоянно звонили с просьбой ее поставить», — вспомнил артист.

Секрет успеха певицы Сердючки, уверен Данилко даже не в том, что поет она о судьбе женщины, в которой многие угадывают себя, а в веселье (посыл «Все будет хорошо»), простых и прилипчивых танцевальных ритмах, под которые приятно двигаться и еще легче подпевать.

«Это не тексты Олега Скрипки, дай бог ему здоровья, "Ой, були, були на селi" ("Ой, были на селе" — ред.). Что под нее делать? Люди не будут под это танцевать. В этом же и секрет успеха Олега Винника. Людям, которые пришли после работы, такая музыка нужна. Они не хотят слушать какие-то модничанья и особые басовые партии», — заявил Данилко.

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Андрею Данилко — 47 лет, он известен образом поющей проводницы Верки Сердючки, персонажу уже почти 30 лет. Долгое время артист выступал с юмористическими номерами, но позже Сердючка запела, и ее композиции очень быстро стали народными хитами.

В 2018 году Данилко отказался от образа проводницы, заявив, что она ему смертельно надоела, однако периодически звезду приглашают на различные мероприятия именно в этом амплуа.