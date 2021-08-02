Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на параде по случаю 30-летия независимости Украины будет представлена военная техника всех родов украинских войск и стран-партнеров. Об этом 2 августа он заявил на форуме «Украина 30. Имидж Украины», который транслировали украинские телеканалы

Украина.ру на Youtube Социолог Копатько рассказал, что Зеленский делает для сохранения своего рейтинга