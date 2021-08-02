«Чтобы быть свободными, недостаточно провозгласить независимость. Нужно быть готовыми защищать свою независимость. Нашу готовность покажет большой военный парад 24 августа. Впервые за 30 лет независимости Украины запланированы мероприятия при участии представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров», — заявил он.
В 2021 году Украина отметит 30-летие независимости. Торжественные мероприятия запланированы на 22, 23 и 24 августа. 23 августа во всех областных центрах поднимутся большие флаги Украины, а также начнется первый саммит так называемой «Крымской платформы». 24 августа пройдет военный парад.