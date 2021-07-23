Киев готов обсуждать реализацию "формулы Штайнмайера" по Донбассу после разблокирования работы политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в регионе. Об этом 23 июля сказал представитель Украины в ТКГ Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24"

«Украина фактически согласовала внесение этой формулы как поправку в закон об особом статусе (Донбасса. — Ред.), но, по тем же Минским соглашениям, Киев должен вносить изменения в закон после консультаций с ОРДЛО (отдельными районами Донецкой и Луганской областей, — ред.). Но Россия заблокировала работу политической подгруппы, где могут проходить такие консультации», — заявил Гармаш.

Проблема для Киева. Германия призвала Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Украина в рамках видеоконференций ТКГ уклоняется от диалога с представителями ЛДНР и называет стороной конфликта Россию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался за изменение Минских соглашений и расширение нормандского формата. В России отметили, что подобные предложения тормозят прогресс в урегулировании конфликта в Донбассе.