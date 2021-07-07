Херсонская община так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) установила церковь из пенопласта. Об этом на днях сообщили на странице епархии в Facebook

Крестом и Байденом: как собирается расширяться ПЦУ © president.gov.ua

В «епархии» пояснили, что храм строят по «современной технологии», то есть из специального пенопласта, который затем покроют твердой цементной оболочкой.

«Поэтому в техническом плане для епархии это можно считать пилотным проектом. Если в будущем технология себя оправдает, как вариант, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения», — рассказали в ПЦУ, не уточнив стоимость нового храма.

В «епархии» лишь сообщили, что церковь возвели за счет неравнодушных граждан.