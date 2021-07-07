Отмечается, что на возведение храма без каких-либо подъемных кранов и прочей строительной техники ушло всего несколько часов. Купол был и вовсе установлен вручную.
В «епархии» пояснили, что храм строят по «современной технологии», то есть из специального пенопласта, который затем покроют твердой цементной оболочкой.
«Поэтому в техническом плане для епархии это можно считать пилотным проектом. Если в будущем технология себя оправдает, как вариант, можно будет строить такие облегченные и более дешевые храмовые сооружения», — рассказали в ПЦУ, не уточнив стоимость нового храма.
В «епархии» лишь сообщили, что церковь возвели за счет неравнодушных граждан.