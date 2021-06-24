Специалисты портала My Health Reads 24 июня назвали продукты, полезные для здоровья сердца и сосудов

Врач назвала продукты для поддержания бодрости в жару © Очаково

В списке продуктов для здоровья сердца также выделили капусту (богата Омега-3, антиоксидантами и клетчаткой) и чеснок (отвечает за снижение кровяного давления, препятствует закупориванию артерий и сосудов и способствует выработке ферментов).

Эксперты также обращают внимание на томаты, в которых есть ликопин, защищающий клетки от повреждений и способствующий устранению «плохого» холестерина. Ликопин снижает риск сердечного приступа за счет регулирования кровяного давления. В составе помидоров имеются и антиоксиданты, витамины А и С, фолиевые кислоты и бета-каротин.

Помогают снизить риск сердечных приступов, а также защищают от атеросклероза и регулируют уровень сахара в крови финики, указали эксперты.

Кроме того, по их мнению, красное вино помогает бороться с лишним холестерином (при норме один-два бокала в день), шоколад и чечевица могут снижать риски сердечных ударов и гипертонии.