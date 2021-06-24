По их мнению, положительное воздействие на сердце оказывают апельсины, которые являются одним из богатейших источников витамина С, клетчатки, калия, пектина и питательных веществ. С помощью них можно избавиться от лишнего холестерина, отрегулировать кровяное давление, нейтрализовать избыток несущественного белка.
В списке продуктов для здоровья сердца также выделили капусту (богата Омега-3, антиоксидантами и клетчаткой) и чеснок (отвечает за снижение кровяного давления, препятствует закупориванию артерий и сосудов и способствует выработке ферментов).
Эксперты также обращают внимание на томаты, в которых есть ликопин, защищающий клетки от повреждений и способствующий устранению «плохого» холестерина. Ликопин снижает риск сердечного приступа за счет регулирования кровяного давления. В составе помидоров имеются и антиоксиданты, витамины А и С, фолиевые кислоты и бета-каротин.
Помогают снизить риск сердечных приступов, а также защищают от атеросклероза и регулируют уровень сахара в крови финики, указали эксперты.
Кроме того, по их мнению, красное вино помогает бороться с лишним холестерином (при норме один-два бокала в день), шоколад и чечевица могут снижать риски сердечных ударов и гипертонии.