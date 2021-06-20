Сейчас на Украине начинает реализовываться латиноамериканский сценарий, когда глава государства, который нарушает конституцию, начинает терять собственную легитимность. Об этом рассказал заместитель директора института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Владимир Жарихин: кто он © Владимир Трефилов Виктора Медведчука под домашний арест. Ему вменяют «госизмену» и «посягательство на нарушение обычаев войны». Его также обязали носить электронный браслет и сдать паспорта для выезда за границу. Медведчук подозрения в свой адрес отвергает, связывая их с политическим преследованием

Эксперт отметил, что если можно нарушать конституцию в той части, которая относится к правам граждан, то отдельные представители украинской элиты захотят нарушить конституцию в той части, которая относится к полномочиям Владимира Зеленского.

«Пока что ситуация идет по сценарию формирования военной хунты по модели Латинской Америки 1960х годов. И у Зеленского есть проблемы, потому что во главе такого государства, которое он сейчас ускоренными темпами строит, не может быть бывшего артиста-комика. Во главе такого государства находятся люди в мундирах», — подчеркнул Жарихин.

Собеседник издания добавил, что такое государство вполне может возглавить глава МВД Арсен Аваков, которому не хватает только знания украинского языка, потому что все остальное у него есть.