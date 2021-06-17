Одесситы восприняли события киевского Евромайдана 2013-2014 года как шок, как дежавю и как ощущение того, что они это уже наблюдали во время «оранжевой революции» 2004-2005 годов. Об этом рассказал одесский политтехнолог и общественный деятель Алексей Цветков в интервью изданию Украина.ру

Избалованный ребенок. Одесский эксперт сказал, станет ли его город когда-нибудь самостоятельным © РИА Новости, Денис Петров / Перейти в фотобанк Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».

«По логике вещей мы понимали, что Янукович прогнется. Мы понимали, что эта толпа собрана не зря. Мы понимали, что все рухнет, но у нас еще оставалась надежда, что государство применит силу против мятежников», — вспоминает эксперт.

Цветков отметил, что 20 февраля во время начала массовых погромов у одесситов появилась робкая надежда на то, что власть сумеет навести порядок, но уже 21 февраля все эти надежды рухнули.

Собеседник добавил, что все происходящее было одним большим обманом властей, которые бросили на произвол судьбы около 50% собственных избирателей и самоустранились.