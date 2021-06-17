Сторонники евроинтеграции заняли майдан Незалежности 21 ноября 2013 года, после того как правительство заявило о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Затем майдан стал центром противостояния радикалов и силовиков. Новая киевская власть обвинила в смерти более ста человек во время беспорядков четвертого президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД «Беркут».
«По логике вещей мы понимали, что Янукович прогнется. Мы понимали, что эта толпа собрана не зря. Мы понимали, что все рухнет, но у нас еще оставалась надежда, что государство применит силу против мятежников», — вспоминает эксперт.
Цветков отметил, что 20 февраля во время начала массовых погромов у одесситов появилась робкая надежда на то, что власть сумеет навести порядок, но уже 21 февраля все эти надежды рухнули.
Собеседник добавил, что все происходящее было одним большим обманом властей, которые бросили на произвол судьбы около 50% собственных избирателей и самоустранились.