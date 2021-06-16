Правительство Швейцарии, где 16 июня состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, подарило американскому лидеру проецирующее зеркало с его собственным лицом, передают Vesti.ua

Саммит в Женеве. Как Путин и Байден будут решать вопрос Украины © AFP, PETER KLAUNZER / POOL Отмечается, что подарок создали с помощью компьютерного алгоритма, который при солнечном свете проецирует изображение.

Накануне саммита президент швейцарской конфедерации Ги Пармелен заинтриговал всех тем, что анонсировал некий подарок, приготовленный для Байдена. Местные СМИ гадали, что это может быть — вино, шоколад или знаменитый швейцарский раскладной ножик. Версию про швейцарские часы отвергли сразу, так как это был бы слишком особенный подарок, только если это не часы с кукушкой.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве. Они планируют обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития российско-американских отношений и проблематику стратегической стабильности.