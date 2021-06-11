Александр Пелевин родился в Санкт-Петербурге в 1988 году. Учился на историческом факультете Санкт-Петербургского государственного университета.
Пишет стихи с 18 лет. Фанат исторической реконструкции. Ведет популярный блог в Twitter.
Был главным редактором интернет-проекта, работал охранником в книжном магазине, журналистом издания «Деловой Петербург».
Высказывается в соцсетях в поддержку Донбасса. Участвовал в литературных фестивалях в Луганской и Донецкой народных республиках. Написал рассказ для сборника «Живи Донбасс». На Украине сведения о писателе внесли на сайт «Миротворец».
В 2016 году был издан его роман о Петербурге «Здесь живу только я».
В 2017 году вышел роман «Калинова Яма». Места действия романа — Испания, 1937 год, Польша, 1939-й, революционный Петроград и Германия 20-х годов, лагеря на Колыме и Восточный Берлин 70-х.
По отзыву писателя Дмитрия Быкова, это «остроумная и жутковатая фантазия о русской душе с ее непобедимыми трясинами, высказывание о национальном характере — и о перспективах его трансформации».
В 2019 году опубликован роман «Четверо». Действие происходит в наши дни на Земле, в космическом корабле в 2154 году и в Крыму 1938 года.
Оба романа отобрали в лонг-лист Международной литературной премии в области фантастики имени Аркадия и Бориса Стругацких.
В 2020 году вышел роман Пелевина «Покров-17». За него жюри присудило писателю премию «Национальный бестселлер».