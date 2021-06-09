Запрещенными на Украине российскими социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники» пользуются 3,5% и 5,6% украинцев соответственно. Об этом сообщает центр SOCIS 9 июня со ссылкой на данные собственного опроса

Согласно его результатам, большинство граждан Украины в основном пользуются соцсетью Facebook (54,8%).

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Между тем в 2020 году результаты исследования компании Kantar CMeter показали, что примерно 20,9% украинских пользователей интернета пользуются соцсетью «ВКонтакте», а vc.com входит в ТОП-20 самых популярных украинских сайтов.

Опрос центра SOCIS проводился среди граждан Украины от 18 лет с 28 мая по 3 июня. Всего было опрошено 2000 человек с помощью телефонного интервью с использованием планшета.