Согласно его результатам, большинство граждан Украины в основном пользуются соцсетью Facebook (54,8%).
Кроме этого, проведенный опрос показал, что популярными среди украинского народа являются соцсети Instagram (23%) и Telegram (14,5%), а также видеохостинг YouTube (33,1%). Сообщается также, что 24,2% человек заявили о том, что не пользуются социальными сетями либо интернетом вообще.
Между тем в 2020 году результаты исследования компании Kantar CMeter показали, что примерно 20,9% украинских пользователей интернета пользуются соцсетью «ВКонтакте», а vc.com входит в ТОП-20 самых популярных украинских сайтов.
Опрос центра SOCIS проводился среди граждан Украины от 18 лет с 28 мая по 3 июня. Всего было опрошено 2000 человек с помощью телефонного интервью с использованием планшета.