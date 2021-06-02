Оперная певица, экс-депутат Госдумы РФ Мария Максакова опубликовала 1 июня в Instagram фото, на котором она поджидает свою мать, актрису и певицу Людмилу Максакову, на коврике возле двери ее квартиры

«Мама дверь не открыла, но коврик постелила. Может, для меня? Хорошо, что на первом этаже открылась багетная мастерская "Снег", они впустили в подъезд, и я оказалась на шаг ближе», — написала певица.

«Не надо ходить к ней. Лучше молитесь о ней, и всё образуется», «Насильно мил не будешь, может, отпустить уже эту ситуацию? «Да уж, эти проблемы матерей и дочерей! Надо, пока живы и здоровы, не воевать друг с другом, а жалеть и любить друг друга», — посоветовали Максаковой в комментариях.

Максакова отреагировала на слова Садальского об их скорой свадьбе © Станислав Садальский/Инстаграм

В 2015 году певица вышла замуж за депутата ГД РФ Дениса Вороненкова. В 2016 году супруги уехали в Киев, так как Вороненков опасался преследования в России. В феврале 2017-го Следственный комитет РФ заочно арестовал его по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте того же года Вороненкова застрелил неизвестный в центре Киева. В январе 2021 года Максакова вернулась в Россию.

После возвращения Максаковой на родину ее мать, 80-летняя Людмила Максакова, отказывается с ней встречаться. Ранее певица пришла с цветами на спектакль в театре Вахтангова с участием матери, но та также не захотела с ней общаться.