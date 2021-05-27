В декабре 2020 года украинская госкомпания «Энергоатом», которой принадлежат все украинские атомные электростанции (АЭС), сообщила, что начинает тяжбу против РФ с требованием компенсировать активы, утраченные в Крыму.
«В мае компания "Энергоатом" направила в компетентные органы Российской Федерации сообщение о возникновении спора — в соответствии с частью 1 статьи 9 соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации № 1302 от 1999 года о поощрении и взаимной защите инвестиций», — сказано в публикации.
По данным компании, речь идет об утраченных активах в Крыму, в частности, о Донузлавской ветряной электростанции (ВЭС).
«Энергоатом» отмечает, что, согласно процедуре, после получения сообщения о споре россиянами у сторон будет шесть месяцев для урегулирования спора вне суда.
Если стороны не придут к соглашению, данный спор может быть передан на рассмотрение в арбитражный суд, отметили в украинской компании.