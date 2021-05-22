На Западе относятся цинично к обидам президента Украины Владимира Зеленского из-за недостаточного уровня поддержки в конфликте с Россией. Об этом рассказал директор Украинского института политики Руслан Бортник 21 мая в эфире телеканала «Наш»

Александр Рар: Зеленскому надо договориться напрямую с Россией без посредничества Запада © РИА Новости, Михаил Климентьев Эммануэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а также выразил мнение, что отказ США от санкций против проекта «Северный поток — 2» будет проигрышем Вашингтона и лично президента Джо Байдена.

«Зеленский рассчитывал на совсем другой уровень поддержки хотя бы времен Петра Порошенко, а этого уровня поддержки нет, и из-за этого он должен быть более осторожным и сдержанным в отношении той же России сегодня. А там его слова воспринимают не эмоционально, а рационально, считают непрофессионализмом в политике. Это очень циничные люди», — пояснил эксперт.

Немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру ранее заявлял, что Киеву следует перестать указывать Западу в достаточно агрессивной форме, что Украина — страна-жертва, так как ни Германия, ни Франция не будет выстраивать свои отношения с Россией, исходя из украинского вектора.