Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что лично переписывается с Яной Дугарь, одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность главы государства, которую транслировали украинские телеканалы

Зеленский заявил, что Аваков может лишиться должности главы МВД © kmu.gov.ua / kmu.gov.ua / Перейти в фотобанк

«Мне не все равно. Если незаконно были осуждены эти люди и они находились за решеткой, мне не все равно. Стопроцентных доказательств о том, что виновны или не виновны, пока нет. Не знаю, простит ли она меня (Дугарь. — Ред.)… Могу вам сказать. Например, с Яной Дугарь мы переписываемся», — заявил он.

При этом Зеленский предложил журналистке «Пятого канала» Петра Порошенко показать переписку в телефоне. Она согласилась, но отправила проверить это журналиста другого канала, которому президент показал свое последнее сообщение Дугарь, в нем было написано «Дякую!» (Спасибо — укр.) и смайлик.

Шеремет был убит в Киеве в 2016 году, его машину взорвали. До своей гибели Шеремет пять лет жил на Украине, работал в издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

По делу о его убийстве задержали несколько участников войны в Донбассе — экс-участника т.н. АТО, неонациста Андрея Антоненко, врача и волонтера АТО Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь. Свою вину они не признают.

В апреле этого года Шевченковский суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Антоненко, ранее такую же меру пресечения применили в отношении Кузьменко. Кроме того, в июле 2020 года сняли электронный браслет и отменили запрет на передвижения по стране Яне Дугарь.