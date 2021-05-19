Не вода: Неонацисты пообещали макнуть Зеленского в специфическую «теплую жидкость»

Активные члены «Движения сопротивления капитуляции» и неонацистской партии «Демсокира», что переводится как «Демократический топор», объявили, что 20 мая будут протестовать под стенами конструкторского бюро «Антонов», где пройдет пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, сообщила «Сокира» 19 мая на своей странице в Facebook

«20 мая исполняется два года, как Зеленский официально является президентом Украины. В этот день состоится его "большая пресс-конференция". Очевидно, большинство оппозиционных журналистов на нее не попадут. Однако мы попробуем. Мы придем под стены "Антонова"», — говорится в сообщении.

Зеленский выбрал необычное место для своей большой пресс-конференции © скриншот видео Украина • РУ

«Президент любит теплые ванны, но кто сказал, что эта теплая жидкость — вода? 10:30, Киев, проспект Победы, 100 (станция метро «Святошина»). Встречаемся у памятника Нестерову", — назначили место встречи радикалы.

В сообщении также говорится, что пресс-конференция выпала на день вышиванки, поэтому всем желающим присоединиться к акции стоит надеть именно этот наряд.

Большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, приуроченная ко второй годовщине его пребывания на этом посту, пройдет на государственном предприятии, в конструкторском бюро «Антонов», которому 31 мая исполнится 75 лет.

Это будет третье мероприятие подобного рода, которое Зеленский проводит в статусе главы государства. Первые два прошли на фудкорте Kyiv Food Market и на территории Мариинского дворца.