Ранее Зеленский в телефонном разговоре с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.
Эксперт напомнил, что последнее время были и другие заявления представителей высших эшелонов власти, в том числе по русскому языку, которые были рассчитаны не на «патриотическую» аудиторию.
«Его пресс-секретарь Мендель уже сказала, что не надо политизировать русский язык, и тот же Аваков перед этим высказался в пользу того, что есть, как он выразился, «слобожанский язык»», — напомнил Рудяков.
Так что в данном случае риторика Зеленского просто прикрывает какие-то практические вещи и отвлекает внимание, эти высказывания нужно именно в таком ключе воспринимать, резюмировал политолог.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.