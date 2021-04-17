Когда президент Украины Владимир Зеленский выступает с различными заявлениями, речь идет даже не о политическом маневрировании, а о технологии, когда для одних слушателей он говорит одно, для других — другое. Об этом рассказал директор украинского информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков в интервью изданию Украина.ру.

Павел Рудяков: НАТО относится к Украине, как к своей любовнице © РИА Новости, Нина Зотина Йенсом Столтенбергом заявил, что вступление Украины в альянс является единственным путем к окончанию конфликта в Донбассе.

Эксперт напомнил, что последнее время были и другие заявления представителей высших эшелонов власти, в том числе по русскому языку, которые были рассчитаны не на «патриотическую» аудиторию.

«Его пресс-секретарь Мендель уже сказала, что не надо политизировать русский язык, и тот же Аваков перед этим высказался в пользу того, что есть, как он выразился, «слобожанский язык»», — напомнил Рудяков.

Так что в данном случае риторика Зеленского просто прикрывает какие-то практические вещи и отвлекает внимание, эти высказывания нужно именно в таком ключе воспринимать, резюмировал политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.