Президент США Джо Байден назвал Россию и США великими державами в ходе выступления, посвященного отношениям с Россией. Трансляция мероприятия велась 15 апреля в YouTube-аккаунте Белого дома

Не смог выговорить фамилию Путина: Байден допустил несколько оговорок в речи о РФ © REUTERS, Andrew Harnik/Pool via REUTERS

Политик назвал россиян и американцев «гордыми и патриотичными народами», заинтересованными в мирном и безопасном будущем.

Также Байден напомнил, что накануне ввел санкции против России и мог пойти дальше в этом, однако «выбрал другой образ действий» и предпочел отпор, «пропорциональный нанесенному ущербу». По его словам, США хотят стабильных, предсказуемых отношений с Россией. В этой же речи Байден допустил введение новых санкций против строительства газопровода «Северный поток-2» и рассказал, в каких сферах Вашингтон и Москва могут вести совместную работу.