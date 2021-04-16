«Мы представляем две великие державы, которые несут большую ответственность за глобальную стабильность. Президент Путин и я — мы несем значительную ответственность за то, чтобы держать эти отношения в рабочем состоянии», — пояснил Байден.
Политик назвал россиян и американцев «гордыми и патриотичными народами», заинтересованными в мирном и безопасном будущем.
Также Байден напомнил, что накануне ввел санкции против России и мог пойти дальше в этом, однако «выбрал другой образ действий» и предпочел отпор, «пропорциональный нанесенному ущербу». По его словам, США хотят стабильных, предсказуемых отношений с Россией. В этой же речи Байден допустил введение новых санкций против строительства газопровода «Северный поток-2» и рассказал, в каких сферах Вашингтон и Москва могут вести совместную работу.