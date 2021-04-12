Украинский журналист Дмитрий Гордон выпустил конфеты «Гордон в шоколаде». Об этом он 11 апреля сообщил на своей странице в Instagram, разместив фотографии других пользователей

Дмитрий Гордон: Пока есть угроза со стороны России, обучение должно быть на украинском © Facebook/Дмитрий Гордон

Фотографии коробок публикуют другие пользователи соцсети — они уже начали скупать конфеты в местных супермаркетах и отчитываться об этом Гордону.

О выпуске конфет журналист говорил еще в конце 2020 года. Тогда он заявлял, что сладости будут производиться на винницкой фабрике «Солодка мрия».

Гордон также заявлял, что не планирует останавливаться на конфетах и запустит в производство мороженое под названием «Гордон на палочке».