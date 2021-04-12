На коробке конфет Гордон разместил свое фото. Судя по надписям, под слоганом «Вкус детства» телеведущий выпускает «птичье молоко».
Фотографии коробок публикуют другие пользователи соцсети — они уже начали скупать конфеты в местных супермаркетах и отчитываться об этом Гордону.
О выпуске конфет журналист говорил еще в конце 2020 года. Тогда он заявлял, что сладости будут производиться на винницкой фабрике «Солодка мрия».
Гордон также заявлял, что не планирует останавливаться на конфетах и запустит в производство мороженое под названием «Гордон на палочке».