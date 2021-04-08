С самого начала нужно было провести тотальную ротацию крымских элит, предложив им занять более крупный пост в другом регионе России. Но этот проект сочли слишком радикальным. Об этом рассказал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в интервью изданию Украина.ру

Алексей Мартынов: Крым постепенно избавится от тяжелого наследия Украины © РИА Новости, Нина Зотина

Было понятно, что Крыму в наследство, кроме разрухи, досталась еще и украинизированная элита, плотно связанная с соседями не только хозяйственными делами и коррупционными схемами, но и сознанием, которое формировалось 23 года, и эту проблему надо было решать, пояснил эксперт.

«Проект состоял в том, чтобы предложить чиновникам новые должности повыше, но в глубине страны. Например, если вы были заместителем прокурора, то вы бы заняли должность прокурора где-нибудь в Забайкальском крае. Заодно бы и страну узнали. Но тогда нас обозвали экстремистами и сталинистами и проект отклонили», — вспоминает Мартынов.

Семилетний опыт возвращения Крыма в родную гавань как раз говорит о том, что к этому варианту ротации местных элит все равно пришли, но только в менее системной форме, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.