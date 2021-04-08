За семь лет после возвращения Крыма в состав России Москва сделала на полуострове очень много: построен Крымский мост, трасса «Таврида», решаются вопросы по организации туристического бизнеса, улучшения инфраструктуры. Тем не менее есть целый ряд проблем и вопросов, которые тормозят развитие региона.
Было понятно, что Крыму в наследство, кроме разрухи, досталась еще и украинизированная элита, плотно связанная с соседями не только хозяйственными делами и коррупционными схемами, но и сознанием, которое формировалось 23 года, и эту проблему надо было решать, пояснил эксперт.
«Проект состоял в том, чтобы предложить чиновникам новые должности повыше, но в глубине страны. Например, если вы были заместителем прокурора, то вы бы заняли должность прокурора где-нибудь в Забайкальском крае. Заодно бы и страну узнали. Но тогда нас обозвали экстремистами и сталинистами и проект отклонили», — вспоминает Мартынов.
Семилетний опыт возвращения Крыма в родную гавань как раз говорит о том, что к этому варианту ротации местных элит все равно пришли, но только в менее системной форме, добавил политолог.
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