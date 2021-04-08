Вернувшись в состав России, Крым смог избежать массового обнищания, массовой безработицы и краха всей туристической отрасли. Об этом рассказал директор Института нового общества Василий Колташов в интервью изданию Украина.ру

Василий Колташов: Вернувшись в Россию, Крым избежал социально-экономической катастрофы © РИА Новости, Александр Натрускин

У местных жителей есть определенные иллюзии, что во времена Украины туристов в Крыму якобы было больше, чем сейчас, но это неправильное представление, так как их сейчас чрезвычайно много, подчеркнул эксперт.

«Это создает некую иллюзию, что Крым не вполне выиграл в плане туризма. Но это неправильное представление. На самом деле Крым выскочил из процесса украинской социально-экономической катастрофы. Он спрыгнул с только что загоревшегося поезда, который летел под откос, и не сгорел вместе с этим поездом. В этом смысле Крым избежал негативного социального опыта, который безжалостно накрывает население Украины с 2014 по 2021 год», — уверен Колташов.

Экономист посетовал, что пока еще не произошло подтягивания уровня жизни Крыма до уровня жизни процветающих российских регионов, но эта не такая уж простая задача.

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