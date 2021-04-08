За семь лет после возвращения Крыма в состав России Москва сделала на полуострове очень много: построен Крымский мост, трасса «Таврида», решаются вопросы по организации туристического бизнеса, улучшения инфраструктуры. Тем не менее есть целый ряд проблем и вопросов, которые тормозят развитие региона.
У местных жителей есть определенные иллюзии, что во времена Украины туристов в Крыму якобы было больше, чем сейчас, но это неправильное представление, так как их сейчас чрезвычайно много, подчеркнул эксперт.
«Это создает некую иллюзию, что Крым не вполне выиграл в плане туризма. Но это неправильное представление. На самом деле Крым выскочил из процесса украинской социально-экономической катастрофы. Он спрыгнул с только что загоревшегося поезда, который летел под откос, и не сгорел вместе с этим поездом. В этом смысле Крым избежал негативного социального опыта, который безжалостно накрывает население Украины с 2014 по 2021 год», — уверен Колташов.
Экономист посетовал, что пока еще не произошло подтягивания уровня жизни Крыма до уровня жизни процветающих российских регионов, но эта не такая уж простая задача.
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