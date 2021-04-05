Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 4 апреля в эфире телеканала «Украина-24» раскритиковал введение санкций против украинских кампаний и граждан за контрабанду

Вступили в силу санкции Украины против Россотрудничества © Public domain

При этом он отметил, что в отношении иностранных компаний «закон о санкциях абсолютно корректно может действовать».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о новых персональных экономических санкциях. Меры затронули десять физических лиц, а также 79 компаний. Ограничения подразумевают блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых и финансовых операций, запрет на вывод активов за пределы страны и операции с ценными бумагами.

В частности, под санкции попали одесский бизнесмен Вадим Альперин, которого Зеленский называл «крестным отцом контрабанды». Санкции также введены против российского федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств (Россотрудничество), российской группы «Волга-Днепр», которая занимается грузовыми авиаперевозками; севастопольского «Севмормаша-2М» и владивостокского «Дальзавода», занимающихся строительством и ремонтом судов; заводов «Молот-механика» (металлообработка), «Спецагрегат» (производство техники и оборудования для аэродромов и авиации), военного концерна «Звездочка» и других.

Также Киев ввел санкции против компаний из Польши, ОАЭ, Швейцарии и Эстонии.