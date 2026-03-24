Сняты санкции с российских спортсменов, Израиль и США атаковали энергетику Ирана. Международные новости

Совет World Athletics снял с Всероссийской федерации лёгкой атлетики все связанные с допингом санкции, заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярёв. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 24 марта написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-03-24T13:13

И о других событиях к этому часу:🟥 Пресс-служба Кремля не располагает информацией о якобы нанесённых Израилем ударах по судам, подозреваемых в перевозке российского оружия в Иран на Каспии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;🟥 Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США подал сигнал бедствия над Британией - flightradar24;🟥 Этой ночью Израиль или США нанесли удары по энергетическим объектам в городах Исфахан и Хоррамшахр – иранское агентство Fars.В числе целей оказались газовый объект, гидроэлектростанция и трубопровод. Особое внимание уделяется тому, что этот удар полностью противоречит вчерашним заявлениям Дональда Трампа. Он обещал не атаковать иранскую энергетическую инфраструктуру в ближайшие дни, сославшись на "успешные переговоры" с представителями Ирана, которые якобы ведутся.🟥 В Иране задержали 30 человек по подозрению в передаче секретных данных Израилю и США — министерство разведки исламской республики."У задержанных были также обнаружены устройства Starlink, огнестрельное и холодное оружие", — сообщает министерство;🟥 В ночь на вторник в Литву из Белоруссии прилетел беспилотник, который взорвался в Варенском районе на юге прибалтийской постсоветской республики."Весьма вероятно, что это украинский дрон, который под воздействием средств радиоэлектронной борьбы сбился с курса и упал у нас", - сообщил журналистам глава Минобороны Литвы Робертас Каунас;🟦 С Плесецка 23 марта на орбиту ушли первые 16 серийных спутников компании "Бюро 1440" — российский аналог Starlink. После выхода на опорную орбиту спутники успешно отделились от ракеты-носителя и были взяты под управление ЦУП БЮРО 1440. На очереди — проверка бортовых систем и движение на целевую орбиту;🟦 В украинском парламенте разрабатывают план функционирования на ближайшие годы, если боевые действия продолжатся на 1-3 года. В президентской фракции "Слуга народа" не рассчитывают на быстрый прогресс в переговорах и считают, что трехсторонний формат, вероятно, будет поставлен на паузу, поскольку "ни одна из сторон сейчас не готова идти на компромиссы".🟦 Мобильный интернет снова начал работать в центре Москвы.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

