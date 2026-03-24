"Дякую СБУ": на Украине заявили о предотвращении очередного "покушения" на Стерненко - 24.03.2026 Украина.ру
"Дякую СБУ": на Украине заявили о предотвращении очередного "покушения" на Стерненко
В СБУ заявили о нейтрализации "агентурно-боевой группы", которая якобы готовила "серию резонансных убийств" на территории Украины. Одним из главных объектов покушения якобы являлся советник министра обороны Украины, блогер Сергей Стерненко
16:41 24.03.2026 (обновлено: 17:16 24.03.2026)
 
© Фото : ssternenko / Telegram — Сергей Стерненко
Как сообщила пресс-служба СБУ, спецоперация по задержанию участников группы проводилась при координации первого замглавы ведомства Александра Поклада.
В результате проведенных мероприятий силовики взяли под стражу более десяти человек, которые, по версии следствия, якобы входили в состав "агентурно-боевой группы, действовавшей в интересах Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны РФ".
По данным украинского следствия, фигуранты якобы готовили "убийства" известных публичных лиц в различных регионах страны.
В числе потенциальных жертв, помимо советника главы Минобороны Украины Сергея Стерненко, назывался гражданин РФ Илья Богданов. Как утверждает СБУ, Богданов с 2014 года участвует в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.
Согласно материалам дела, фигуранты "вели наблюдение за адресами проживания и маршрутами передвижения военных и публичных персон". Собранные данные якобы направлялись руководителю группы (резиденту), которым, по версии следствия, оказался "завербованный ГРУ судебный эксперт из Полтавы".
Сам украинский блогер отреагировал на свое "покушение" в привычном стиле укронациста. "Спасибо СБУ. Со мной все хорошо. В отличие от киллера. Россия должна сгореть", — написал Стерненко на своей странице в соцсетях.
Первое громкое "покушение" на Стерненко произошло еще в мае 2025 года. Тогда, согласно публикациям в украинских СМИ, он в сопровождении телохранителей из СБУ выходил из подъезда жилого комплекса в Киеве, когда стоявшая рядом женщина открыла по нему огонь.
При этом блогер практически не пострадал, нападавшая была задержана. По показаниям женщины, она общалась в мессенджере с человеком, представлявшимся сотрудником СБУ, который убедил её совершить убийство, утверждая, что Стерненко является предателем Украины.
Источники отмечают, что данная история может быть искусственно создана самими украинскими спецслужбами для формирования образа "жертвы".
Сам украинский блогер в комментарии изданию The Times так прокомментировал это "покушение": "Россияне хотели, чтобы это был день мести".
Сообщается, что после инцидента ему позвонил Владимир Зеленский, при этом благотворительный фонд Стерненко только за сутки получил пожертвования на сумму 500 тысяч долларов.
* "Правый сектор" — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
Подробнее о биографии одиозного украинского националиста — в статье Павла Котова "Сергей Стерненко: как убийца и вор вместо тюрьмы попал в кабинет Зеленского".
Больше материалов по теме:
ВидеоНовостиУкраинаРоссияКиевСтерненкоСБУНовости УкраиныГлавные новостиглавноепокушение
 
17:46Позывной "Рогоз": Было у нас поле "Четыре ноги", где командиры отделений теряли конечности…
17:34"Окончен бал, потухли свечи": даже в отсутствие Небензи Мельник заговорил стихами на русском
17:28Новые террористические атаки ВСУ в Запорожской области. Главное к этому часу
17:17Андрей Суздальцев: Трамп может сделать сильный ход против Ирана, который развяжет руки России на Украине
17:17Отцы-основатели или владельцы страны? Закон спикера Стефанчука меняет статус Украины
16:57Итоги 24.03.26: переговоры, которых "не было", финансовая яма и штрафы за русский язык
16:55Жизнь за колючей проволокой. Жители села Сопыч о том, как Украина их забыла и почему они выбрали Россию
16:41"Дякую СБУ": на Украине заявили о предотвращении очередного "покушения" на Стерненко
16:14Трамп дорабатывает на импичмент. Причины отстранения от власти президента США уже есть
16:00Космонавт Валентин Бондаренко: первая жертва космической гонки
15:47В Киеве и Киевской области гремят взрывы. Главное к этому часу
15:31Следите за руками. Заявления Трампа и спекуляции на нефтяном рынке
15:19Израиль и Иран обмениваются ракетно-дроновыми ударами. Новости войны на Ближнем Востоке
15:01О важности освобождения Песчаного пишет военкор Александр Коц
14:45В Запорожской области поражена рембаза ВСУ, БПЛА уничтожен в Ростовской области. Новости СВО
14:21Сотни "Гераней" атакуют в Киевской области, бои в Запорожской области. Новости СВО к этому часу
13:53Президентские выборы на Украине актуальны: Песков о международной повестке
13:47Армия России наступает на Изюм
13:41На Украине каждый год число умерших превышает число новорождённых примерно на 300 тысяч человек
13:18120 лет Клавдии Шульженко. Астрологический портрет
Лента новостейМолния