"Дякую СБУ": на Украине заявили о предотвращении очередного "покушения" на Стерненко

В СБУ заявили о нейтрализации "агентурно-боевой группы", которая якобы готовила "серию резонансных убийств" на территории Украины. Одним из главных объектов покушения якобы являлся советник министра обороны Украины, блогер Сергей Стерненко

2026-03-24T16:41

Как сообщила пресс-служба СБУ, спецоперация по задержанию участников группы проводилась при координации первого замглавы ведомства Александра Поклада. В результате проведенных мероприятий силовики взяли под стражу более десяти человек, которые, по версии следствия, якобы входили в состав "агентурно-боевой группы, действовавшей в интересах Главного разведывательного управления (ГРУ) Минобороны РФ".По данным украинского следствия, фигуранты якобы готовили "убийства" известных публичных лиц в различных регионах страны. В числе потенциальных жертв, помимо советника главы Минобороны Украины Сергея Стерненко, назывался гражданин РФ Илья Богданов. Как утверждает СБУ, Богданов с 2014 года участвует в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований.Согласно материалам дела, фигуранты "вели наблюдение за адресами проживания и маршрутами передвижения военных и публичных персон". Собранные данные якобы направлялись руководителю группы (резиденту), которым, по версии следствия, оказался "завербованный ГРУ судебный эксперт из Полтавы". Сам украинский блогер отреагировал на свое "покушение" в привычном стиле укронациста. "Спасибо СБУ. Со мной все хорошо. В отличие от киллера. Россия должна сгореть", — написал Стерненко на своей странице в соцсетях.Первое громкое "покушение" на Стерненко произошло еще в мае 2025 года. Тогда, согласно публикациям в украинских СМИ, он в сопровождении телохранителей из СБУ выходил из подъезда жилого комплекса в Киеве, когда стоявшая рядом женщина открыла по нему огонь. При этом блогер практически не пострадал, нападавшая была задержана. По показаниям женщины, она общалась в мессенджере с человеком, представлявшимся сотрудником СБУ, который убедил её совершить убийство, утверждая, что Стерненко является предателем Украины. Источники отмечают, что данная история может быть искусственно создана самими украинскими спецслужбами для формирования образа "жертвы".Сам украинский блогер в комментарии изданию The Times так прокомментировал это "покушение": "Россияне хотели, чтобы это был день мести". Сообщается, что после инцидента ему позвонил Владимир Зеленский, при этом благотворительный фонд Стерненко только за сутки получил пожертвования на сумму 500 тысяч долларов.* "Правый сектор" — организация, запрещенная на территории Российской Федерации.Подробнее о биографии одиозного украинского националиста — в статье Павла Котова "Сергей Стерненко: как убийца и вор вместо тюрьмы попал в кабинет Зеленского".

