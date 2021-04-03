Грузинский политолог Арчил Сихарулидзе в интервью изданию Украина.ру рассказал о политических мотивах нападения на российского телеведущего Владимира Познера в Тбилиси

В Грузии гостиницу с российским телеведущим Познером забросали яйцами © Facebook, Познер Online Елена Хоштария, которая также является оппозиционеркой. И эти люди ходят на все такие встречи, оскорбляют людей, называют их, цитирую, "русскими свиньями", забрасывают яйцами… Поэтому с политической точки зрения там было просто очередное шоу», — сказал Сихарулидзе.

По его словам, такие шоу в Грузии происходят каждый день, и главная их цель — показать свою состоятельность, а также обвинить правительство в том, что оно пророссийское.

«И единственное, что на самом деле, к сожалению, грузинская оппозиция может сказать против [правящей] «Грузинской мечты», — это то, что она пророссийская, хотя никто на Западе в это уже не верит», — добавил политолог.

Познер приехал в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения: 1 апреля ему исполнилось 87 лет. Он остановился в отеле Vinotel Boutique Hotel. Однако вечером 31 марта возле гостиницы началась акция протеста из-за высказываний телеведущего об Абхазии. Так, в 2017 году в интервью грузинскому телеканалу «Имеди» Познер рассказал, что в 1970-х годах часто бывал в Абхазии и «никакой дружбы» между абхазами и грузинами не наблюдал.

По данным грузинского Первого канала, в акции протеста возле Vinotel приняли участие представители грузинского гражданского движения «Сирцхвилиа» («Позор»), а также оппозиционных партий «Европейская Грузия», «Единое национальное движение» и «Лело для Грузии». Протестующие заявили, что Познера нельзя было пускать на территорию страны, так как он якобы не признает ее территориальную целостность. Они свистели в свистки и барабанили по металлическим поверхностям, чтобы создать «дискомфорт» Познеру и его спутникам. Кроме того, им удалось отключить электричество в здании гостиницы. После начала акции телеведущий и его гости покинули Vinotel под охраной полицейских, переехав в отель Rooms. Протестующие переместились туда же и стали забрасывать здание сырыми яйцами. На асфальте у отеля краской написали: «Вон из Грузии!».

Утром 1 апреля стало известно, что Познер покинул Грузию раньше намеченного срока, так как собирался остаться там до 3 апреля.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.