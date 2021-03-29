ФРГ стала центром сопротивления Соединенным Штатам в том, что касается строительства газопровода «Северный поток 2», сказал политический обозреватель Александр Рар в интервью Украина.ру

США при президенте Джо Байдене не вводили новых санкций против «Северного потока — 2», поскольку Байден не желает портить отношения с Германией, твердо намеренной завершить проект.

«Главный фактор тут Германия. Я позитивно удивлен тому, как немецкое правительство держит свое слово, которое оно дало фундаторам проекта "Северный поток 2"», — подчеркнул Рар.

«Северный поток – 2»: Позиции Германии и США неизменны, в НАТО и ЕС нет единства, Польша — жертва русофобии © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock интервью можно прочитать на нашем сайте.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.