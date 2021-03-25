Ранее нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Гурин предложил увольнять врачей, отказавшихся прививаться от коронавируса.
«Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников… Освобождать [от работы] медработников за отказ вакцинироваться никто не будет», — сказал Степанов.
Он добавил, что некоторые медики отказываются вакцинироваться, так как уже переболели COVID-19 и у них сохраняется иммунитет к заболеванию. При этом они выразили желание вакцинироваться позже.
Также министр отметил, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно.
Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.