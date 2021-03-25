Медиков, которые отказались от вакцинации, увольнять не будут. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает пресс-служба ведомства 25 марта

Ранее нардеп от «Слуги народа» Дмитрий Гурин предложил увольнять врачей, отказавшихся прививаться от коронавируса.

«Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников… Освобождать [от работы] медработников за отказ вакцинироваться никто не будет», — сказал Степанов.

Ковид опережает вакцину от него: на Украине назревает коллапс © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк

Также министр отметил, что количество желающих сделать прививки будет увеличиваться постепенно.

Массовая вакцинация препаратом Covishield началась в стране с месячным опозданием — 24 февраля. При этом сохраняется ее крайне низкий темп. Согласно опросу, более половины украинцев не хотят вакцинироваться.