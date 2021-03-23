Украина в случае отказа от сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) сократит поток иностранных инвестиций, в стране ускорится инфляция, а национальная валюта ослабнет. Об этом замглавы Нацбанка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб написал в своей колонке в издании «Экономическая правда» 23 марта

«Внимательно мониторим»: в МВФ озвучили требования к Украине © РИА Новости, Алексей Фурман | Перейти в фотобанк Денис Шмыгаль заявил, что Киев не намерен прекращать сотрудничество с МВФ, так как он для него не только кредитор, но и советчик по реформам.

«Отказ от сотрудничества с фондом, скорее всего, приведет к росту расходов на обслуживание долга, сокращению притока иностранных инвестиций, давлению на валютные резервы Национального банка. Поэтому правительству придется сокращать дефицит госбюджета, курс гривны будет ослабевать, чтобы нивелировать негативное влияние на платежный баланс, соответственно, инфляция ускорится», — заявил Сологуб.

По его словам, за отказ от сотрудничества с МВФ и право проводить «суверенную экономическую политику» Украине придется платить уменьшением затрат на важные бюджетные проекты, в том числе на дорожную инфраструктуру, повышение социальных стандартов, поддержку малого и среднего бизнеса, а также ростом процентных ставок, поскольку НБУ будет вынужден проводить более жесткую монетарную политику для сдерживания инфляции.

В июне 2020 года министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ведомство рассчитывает, что до 2023 года Киев сможет полностью отказаться от кредитования МВФ. При этом он отметил, что не видит смысла отказываться от сотрудничества с фондом после окончания этого срока.