Сейчас в экспертном сообществе обсуждается версия о том, что Порошенко пытается запустить процессы, которые могут привести к созданию альянса его партии с партией Владимира Зеленского, в котором он сам рассчитывает на пост премьер-министра.
Эксперт отметил, что социально-экономическая ситуация на Украине такая сложная, что из нее выхода уже нет, притом что возможности взаимодействия с Москвой сильно ограничены.
«Единственный способ отвлечения внимания в этой ситуации — обострение на Донбассе, что происходит, и радикализация: закон о языке, разрыв отношений, выход из авиасообщения со странами СНГ», — указал Абзалов.
Политолог добавил, что ради сохранения своей власти Зеленский бросит в костер личного благополучия все, что может сгореть: это его согреет, но страну поломает.
Полностью интервью можно прочитать здесь.