Если Петр Порошенко сможет вновь возглавить Украину, у Киева не останется другого выбора, кроме как идти до конца в своей конфронтации с Москвой. Об этом рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Абзалов: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимира Зеленского, в котором он сам рассчитывает на пост премьер-министра.

Эксперт отметил, что социально-экономическая ситуация на Украине такая сложная, что из нее выхода уже нет, притом что возможности взаимодействия с Москвой сильно ограничены.

«Единственный способ отвлечения внимания в этой ситуации — обострение на Донбассе, что происходит, и радикализация: закон о языке, разрыв отношений, выход из авиасообщения со странами СНГ», — указал Абзалов.

Политолог добавил, что ради сохранения своей власти Зеленский бросит в костер личного благополучия все, что может сгореть: это его согреет, но страну поломает.

Полностью интервью можно прочитать здесь.