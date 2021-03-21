Мэр Львова Андрей Садовой 20 марта на своей странице в Facebook обратился к медикам, в том числе из других регионов Украины, с призывом оказать помощь на фоне ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией

Ученые выяснили, как УЗИ влияет на коронавирус © РИА Новости, Андрей Соломонов | Перейти в фотобанк

«Делаем все необходимое, чтобы увеличить количество коек в городских и областных больницах. Но нам критически не хватает врачей и других медицинских работников», — написал Садовой.

Он отметил, что власти Львова намерены «сформировать базу врачей, которые готовы присоединиться к спасению людей». В частности речь идет о жителях других регионов Украины, которые имеют медицинское образование. При этом мэр пообещал «достойную финансовую компенсацию».