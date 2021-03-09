В Приморском районе Одессы женщина подожгла двери областного управления Пенсионного фонда на улице Ришельевской, сообщило интернет-издание «Думская» 9 марта

По его данным, прибывшей полиции женщина заявила, что недовольна мизерной пенсией, потому и осуществила поджог. У нее изъяли бутылку с остатками горючего вещества.

Украинские пенсионеры. Между нищенством и самоубийством © Украина.ру/Стрингер

Ранее сообщалось, что на Украине размер пенсий будут сокращаться ежегодно, в результате уже в 2050-х выплаты будут в два раза меньше.

Сейчас украинцы на пенсии получают около 28,7% последней зарплаты, постепенно эта цифра снизится до 18%.

Это произойдет из-за того, что работающих становится меньше, а число пенсионеров (в процентном соотношении) возрастает.

Кроме того, с 2017 года сократили «стоимость» каждого года стажа, в результате все пенсионеры по новым правилам получают выплату на 26% ниже.