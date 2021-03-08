«Хуже всего, что к этой зависимости от США, покровительству со стороны Вашингтона, украинский политикум сам стремится. Ожидание Зеленским звонка Байдена, лоббирование Украиной этого как знака внимания от США, до которого американский президент до сих пор так и не снизошел, характеризует в полной мере заискивающую позицию Украины и хозяйскую со стороны США», — сказал Пушилин.
По его словам, при таком раскладе США как угодно могут воспользоваться угодническим отношением киевской власти.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.