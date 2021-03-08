Желание киевских политиков вступить в НАТО, сотрудничать с этой организацией, поставка украинской армии натовского вооружения говорит о том, что Киев ведет себя как колония. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью изданию Украина.ру

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