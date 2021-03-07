Единственный сценарий Украины для Донбасса — это продолжать нынешнюю политику ни войны, ни мира в надежде на то, что внешняя конъюнктура изменится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский политолог Кирилл Молчанов

Анатолий Вассерман: Англосаксам все равно, сколько украинцев умрут ради их интересов © РИА Новости, Александр Натрускин

«Отвергая Минские соглашения в том виде, в котором они есть, Зеленский за два года так и не смог наработать «мирный план Зеленского» со своими инициативами», — объяснил собеседник издания.

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С начала февраля украинская армия впервые с июля прошлого года возобновила обстрелы ДНР из орудий калибра 122 мм. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе. При этом руководитель российской делегации Борис Грызлов заявил, что «это не случайные нарушения, это целенаправленные действия, совершенные по приказу украинской власти».