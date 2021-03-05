План Владимира Зеленского по урегулированию в Донбассе — большой блеф, считает политолог, замдиректора Украинского Института политики Кирилл Молчанов

- Кирилл, недавно украинская делегация покинула заседание Трёхсторонней контактной группы по Донбассу, а 5 марта глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что украинскую армию специально провоцируют в Донбассе для прекращения режима тишины. Является ли это подготовкой к более решительным действиям украинской власти на «донбасском направлении»?

- Решительные действия в плане военной операции не планируются. Это скорее информационное прикрытие отсутствия прогресса по урегулированию. За последний год нет реального выполнения парижского коммюнике. От Минских соглашений украинское руководство открытым текстом отказывается. Для того чтобы оправдать отсутствие прогресса по урегулированию, начали говорить о возможных провокациях и эскалациях, сняв с себя ответственность за отсутствие мира.

- А в чем тогда заключается план Украины по Донбассу?

— Да нет никакого плана, на самом деле. Если бы он был, то его бы озвучили. Более того, после встречи в Париже Зеленский заявил, что в случае отсутствия урегулирования в течение года он применит план Б. Но уже прошло несколько месяцев, и ни о каких планах мы не слышали.

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких Байденом. И Зеленский его попытается склонить поучаствовать в новом переговорном формате по Донбассу или в «Крымской платформе», чтобы Байден отстаивал украинские интересы.

Вся ставка делается на животворящий разговор Зеленского и Байдена. Украина почему-то считает, что сможет его убедить занять более жёсткую позицию по Донбассу и тем самым поддержать украинские инициативы по пересмотру Минских соглашений.

- А как же пять сценариев по Донбассу, которые якобы обсуждались на заседании СНБО?

— Там много чего обсуждалось, в том числе и санкции против телеканалов, но публично никаких доказательств не привели.

Думаю, что это информационная завеса и реально никаких сценариев не было. Единственный сценарий — это продолжать нынешнюю политику ни войны, ни мира в надежде на то, что внешняя конъюнктура изменится и если не Штаты, то Франция и Германия будут более склонны к пересмотру «нормандского формата» и Минских соглашений.

Украину готовят к войне. Кому это нужно © Facebook, Операція об'єднаних сил

- Возможно, переговоры по Донбассу следует перевести в какой-то иной формат, чтобы ситуация сдвинулась с мёртвой точки?

— Не думаю, что это что-то существенно поменяет, так как ключевые решения лежат в плоскости Украины и России. Великобритания или Китай там мало на что повлияют. Пока что внутриполитическая ситуация на Украине не даёт надежды на то, что в парламенте будет принято что-то из того, что прописано в Минских соглашениях относительно особенностей местного самоуправления в Донбассе.

Руслан Бортник: У всех участников донбасского конфликта присутствует двоемыслие и троедействие © Facebook, Ruslan Bortnik

Отвергая Минские соглашения в том виде, в котором они есть, Зеленский за два года так и не смог наработать «мирный план Зеленского» со своими инициативами.

- Согласно опросу центра «Социальный мониторинг», почти 19% украинцев считают, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» может стать миротворцем в Донбассе. Насколько оправданны такие ожидания?

- По крайней мере это единственная политсила, которая за полную имплементацию Минска в том виде, в котором он был подписан в 2015 году, и готова за это голосовать. Но их мало в парламенте. Большинство тех, кто занимает непримиримую позицию, как президент Порошенко. В нынешней конфигурации это малореализуемо.

«Оппозиционной платформе» придётся в следующем парламенте как минимум победить на выборах, чтобы сформировать или поучаствовать в формировании коалиции, куда можно будет вернуть мирную повестку.