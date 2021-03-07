Никакого плана у украинских властей по урегулированию в Донбассе, на самом деле, нет. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Кирилл Молчанов

Уже не мир, еще не война. Что ждёт Донбасс © Facebook, Операція об'єднаних сил Владимир Зеленский заявил, что в случае отсутствия урегулирования в течение года он применит план Б. Но уже прошло несколько месяцев, и ни о каких планах мы не слышали.

«Всё это один большой блеф, и единственное, на что рассчитывают в Киеве, — это телефонный звонок, а в идеале — встреча с новым президентом Байденом. И Зеленский его попытается склонить поучаствовать в новом переговорном формате по Донбассу или в «Крымской платформе», чтобы Байден отстаивал украинские интересы», — сказал эксперт.

По его словам, Киев делает ставку на «животворящий» разговор Зеленского и Байдена.

«Украина почему-то считает, что сможет его убедить занять более жёсткую позицию по Донбассу и тем самым поддержать украинские инициативы по пересмотру Минских соглашений», считает Кирилл Молчанов.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В начале марта 2021 года, как утверждают российские эксперты и политики, ситуация в Донбассе снова ухудшилась.

По словам руководителя российской делегации на переговорах в Минске Бориса Грызлова, наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств вооруженных сил Украины и размещение боевой техники вооруженных сил Украины в жилых районах.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине с начала 2021 года зафиксировала более 2,5 тыс. нарушений режима тишины в Донбассе.