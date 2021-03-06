В 2022 году объединенная энергетическая система Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии. Об этом и.о. министра энергетики Украины Юрий Витренко заявил 5 марта во время видеовстречи с министром энергетики Литвы Дайнюсом Крейвисом

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС (объединенная энергетическая система. — ред.) Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы. После этого, в 2023 году произойдет полная синхронизация с ENTSO-E (европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. — ред.), — приводит слова Витренко пресс-служба Кабмина.

В числе задач Витренко назвал необходимость модернизировать энергетическую инфраструктуру Украины, а также строительство новых генерирующих мощностей, способных удовлетворить потребности страны. Витренко наконец получил доступ к бюджетным деньгам © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ранее Витренко призвал также перейти на поставки ядерного топлива из США вместо топлива из России.