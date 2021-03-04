Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за слова премьер-министра Игоря Матовича, который предложил рассчитаться за российскую вакцину украинским Закарпатьем. Об этом Корчок 4 марта написал в Facebook

Больной вопрос. Провал вакцинации грозит Украине международной изоляцией © REUTERS, Pavlo Palamarchuk Дмитрием Кулебой.

«Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словацкой Республики Игоря Матовича в адрес Украины», — написал министр.

Также Матович прокомментировал в Facebook скандал с шуткой.

«Я никогда не поверил бы, сколько ненависти может вызвать одна смелая покупка (вакцины. — Ред.) только потому, что, как говорят, она была совершена не по ту сторону азимута», — написал он.

Накануне Матович на провокационный вопрос журналиста о том, что он пообещал России за поставки вакцины «Спутник V», дал неожиданный ответ.

«Закарпатскую Украину», — ответил глава словацкого правительства и тут же уточнил, что это шутка.

С 1919 по 1939 год территория Закарпатья под названием Подкарпатская Русь входила в состав Чехословакии.

Глава украинского МИДа, комментируя высказывание Матовича, предложил отдать России несколько регионов Словакии.

Ранее правительство Словакии решило закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Часть министров не поддержали это решение, из-за чего в стране образовался кризис исполнительной власти.