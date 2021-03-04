Министерство иностранных дел Украины потребовало официальных извинений от Словакии. Об этом 3 марта сообщили на сайте украинского внешнеполитического ведомства

Премьер Словакии «пообещал» Закарпатье за российскую вакцину © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк Игора Матовича о том, что он «пообещал передать России Закарпатскую Украину в обмен на поставку большой партии препарата от COVID-19».

«Независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений», — говорится в материале министерства.

Накануне Матович после провокационного вопроса журналиста о том, что он пообещал России за поставки вакцины «Спутник V», дал неожиданный ответ. «Закарпатскую Украину», — ответил глава словацкого правительства и тут же уточнил, что это шутка.

Глава украинского МИДа, комментируя высказывание Матовича, предложил отдать России несколько регионов Словакии.

Ранее правительство Словакии решило закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Часть министров не поддержали это решение, из-за чего в стране образовался кризис исполнительной власти.