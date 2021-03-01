Президент Украины Владимир Зеленский с супругой регулярно оплачивают коммунальные услуги за свою недвижимость в Крыму. Об этом на днях в эфире телеканала «Россия 24» рассказал глава Крыма Сергей Аксенов

«Кстати, господин Зеленский и его жена до сих пор являются владельцами недвижимости на территории Республики Крым. Задолженности по коммунальным платежам нет. Оккупантам, в кавычках, он платит все активно, спокойно. Никаких проблем, ничего не смущает. Держит, вероятно, на случай, если придется у нас просить политического убежища», — сказал Сергей Аксенов.

Украина готова превратить население Крыма в потенциальных уголовников © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Елена Зеленская приобрела в Крыму элитную квартиру — ее менее чем за половину рыночной стоимости продал ей экс-нардеп, олигарх Александр Буряк.

Квартира расположена на берегу Черного моря в комплексе «Император». По какой причине жилплощадь была продана за такую низкую цену, ни чета Зеленских, ни Буряк журналистам не рассказывают.