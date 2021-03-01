Президент США Джо Байден в ходе контактов с Россией не поднимал тему Крыма. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает агентство РИА Новости в понедельник, 1 марта

Ранее Байден заявлял, что Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским и продолжат работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за «агрессию» на Украине.

На вопрос журналистов о том, касался ли Байден вопроса Крыма в телефонном разговоре, Песков ответил: «Нет».

Украина готова превратить население Крыма в потенциальных уголовников © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным состоялся 26 января и продолжался более 35 минут. Стороны обсудили актуальные вопросы международных отношений и двусторонней повестки, в том числе продление стратегического договора СНВ-3.

Крым стал российским регионом по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года после госпереворота на Украине. Киев продолжает считать Крымский полуостров своей, но временно оккупированной территорией.