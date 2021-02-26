Экс-президент Петр Порошенко считает, что возврат Крыма в состав России стал следствием просчетов руководителей Украины, допущенных после обретения последней независимости. Причины Крымской весны лидер «Евросолидарности» перечислил в своей статье для газеты «Украинская правда»

Экс-депутат Жвания рассказал, как Турчинов и Порошенко «сдавали» Крым © Facebook, Давид Жвания

«Драма 2014 года оказалась лишь финалом почти тридцатилетней истории, в которой ошибка за ошибкой, просчет за просчетом Украина делала шаг за шагом к тому, чтобы Крым был захвачен», — сетует Порошенко.

Отсталая экономика и зависимость от российских энергоресурсов привели к тому, что Украина была вынуждена допустить создание российской военной базы в Севастополе.

Российские военнослужащие глубоко «укоренились в жизнь полуострова», поэтому крымчане не видели в них своих врагов, что, в свою очередь, сделало невозможным силой противостоять «оккупации» Крыма, считает политик.

По словам экс-депутата Давида Жвании, экс-премьер Арсений Яценюк и Петр Порошенко сделали все возможное, чтобы крымчане возненавидели новую украинскую власть. Именно они распорядились отключить Крым от электричества и водоснабжения, а также угрожали послать на полуостров отряды националистов и запретить русский язык.

Крым и Севастополь стали российскими регионами после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 90% избирателей поддержали воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.