В последнее время заметно нарастание нервозности вокруг проекта газопровода «Северный поток — 2», сказал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью Украина.ру 24 февраля

Ранее компания-участник «Северного потока — 2» Wintershall Dea сообщила, что уже инвестировала 730 млн евро в проект и прекращает его финансирование из-за угрозы американских санкций.

«С учетом последних новостей заявление Wintershall Dea показывает, что нервозность вокруг проекта обостряется. С другой стороны, я пока не вижу никаких критических историй», — заявил эксперт.

Он пояснил, что возможное недовнесение инвестиций на уровне 150 млн евро, которое станет следствием прекращения финансирования проекта со стороны Wintershall Dea, легко компенсируется «Газпромом» за счет размещения еврооблигаций.

Политическое значение «Северного потока — 2» Интервью Симонова можно прочитать на сайте Украина.ру.

12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток – 2»: уложен первый километр труб на недостроенном участке, США хотят использовать Украину как «затычку» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.