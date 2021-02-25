Оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG назвал достаточным финансирование со стороны Wintershall Dea, которая недовнесла 220 млн евро инвестиций в проект. Об этом сообщает «Интерфакс» 25 февраля

Агентство процитировало заявление члена правления Wintershall Dea Тило Виланда, ответственного за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты.

«Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере 950 млн евро. Мы предоставили средства в размере 730 млн евро, компания проинформировала, что этих средств достаточно, и мы убеждены в том, что проект будет завершен», — сказал топ-менеджер.

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Ранее компания-участник «Северного потока 2» Wintershall Dea сообщила, что прекращает финансирование проекта из-за угрозы американских санкций.

Как отмечал генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов в интервью изданию Украина.ру, даже если все пять европейских партнеров «Северного потока — 2» не решатся завершить финансирование проекта из страха попасть под американские санкции, это не остановит проект.

«Газпром» легко эту проблему закроет», — подчеркнул эксперт.

Политическое значение «Северного потока — 2» Интервью Симонова можно прочитать на сайте Украина.ру.

12 февраля строительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за штормовой погоды.

В январе Датское энергетическое агентство сообщало, что Nord Stream 2 AG планирует строить газопровод «Северный поток — 2» в водах Дании с 25 января до конца мая, после чего продолжить укладку труб в немецких водах.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

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В водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров — в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.