Эксперт напомнил, что в Древнем Риме, где очень гордились своими республиканскими традициями и даже на каждую выборную должность выбирали двух человек, чтобы они друг друга контролировали, в чрезвычайных обстоятельствах выбирали единоличного диктатора и вручали ему всю полноту власти на то время, которое понадобится для решения этой задачи.
«Лукашенко взвалил на себя все эти обязанности оттого, что страна была в чрезвычайном положении, а сейчас, когда во многом благодаря его усилиям страна из этого положения выходит, он, естественно, готов частью своих полномочий поделиться с другими», — указал Вассерман.
Другое дело, что Лукашенко необходимо поделиться полномочиями адекватным образом, чтобы не допустить перетягивания каната между разными властными структурами, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.