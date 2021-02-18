Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял на себя слишком много полномочий не из властолюбия, а потому, что в стране была очень сложная обстановка. А чем сложнее обстановка, тем чаще требуется единоличное решение. Об этом рассказал публицист Анатолий Вассерман в интервью изданию Украина.ру

Анатолий Вассерман: Зеленский воспроизводит большую часть политики Порошенко © РИА Новости, Александр Натрускин

«Лукашенко взвалил на себя все эти обязанности оттого, что страна была в чрезвычайном положении, а сейчас, когда во многом благодаря его усилиям страна из этого положения выходит, он, естественно, готов частью своих полномочий поделиться с другими», — указал Вассерман.

Другое дело, что Лукашенко необходимо поделиться полномочиями адекватным образом, чтобы не допустить перетягивания каната между разными властными структурами, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.