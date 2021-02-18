В Белоруссии сторонники оппозиции прозападного курса нарастили массу, мобилизовали большое количество людей, чтобы попытаться свергнуть власть. Об этом рассказал директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» (Минск) Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Белоруссия: Есть ли жизнь после Лукашенко?

«Что касается ценностного ряда, то базовые ценности, на которых основывалось белорусское общество, — уважение к государству, патернализм, консерватизм, — остались. То есть кардинального сдвига в ядре белорусских ценностей не произошло, и это во многом объясняет неудачу протестов», — указал Дзермант.

Понятно, что организаторы протестов ориентировались на «прогрессивную» часть общества, которая должна была стать драйвером перемен, но глубинный народ удержал ситуацию, и вместе с решительными действиями президента это не дало совершиться цветной революции, добавил политолог.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.